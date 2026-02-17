Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в оценке проектов конкурса грантов
Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в оценке проектов — победителей грантового конкурса. Об этом сообщили в региональном Министерстве информации и молодежной политики.
С 16 февраля по 17 марта 2026 года в Московской области пройдет общественная оценка результатов проектов, ставших победителями отбора на предоставление грантов (субсидий) из бюджета Московской области некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества в 2023 году.
К оценке представили 39 проектов, реализованных за счет средств областного бюджета, а также при софинансировании Фонда президентских грантов. По итогам определят ТОП-5 наиболее успешных инициатив. Их авторов наградят дипломами, а также могут представить к другим мерам поощрения и (или) поддержки.
Ознакомиться с проектами и оценить качество их реализации можно на сайте. Комментарии и предложения по успешности реализации проектов можно направлять на электронную почту gusk_grantiNKO@mosreg.ru.
С положением «О порядке оценки результатов проектов победителей отбора на предоставление из бюджета Московской области гранта в форме субсидий некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества» можно ознакомиться по ссылке.
