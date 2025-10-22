Клип о Серпухове признали лучшим на конкурсе «Диво России»

22 октября 2025, 12:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Ролик «Серпухов старый. Серпухов новый» одержал победу в финале XII национального фестиваля-конкурса туристических видео «Диво России» в номинации «Музыкальные клипы». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Видеоклип сняли к 685-летию Серпухова в 2024 году на песню местного жителя Алексея Колобова. В съемках приняли участие около 40 вокалистов и творческих коллективов округа.





«Ролик демонстрирует живописные локации Серпухова, подходящие для семейного туризма. Зрители видят Соборную гору, деревню Глубоково на Ивановой горе, городские парки и другие достопримечательности», — говорится в сообщении.