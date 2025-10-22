В Серпухове выбрали лучших юных исследователей

22 октября 2025, 11:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных исследователей состоялся в центре внешкольной работы «Юность» в Серпухове, в нём приняли участие пять учеников разных школ округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Каждый из соискателей представил проект или инновационную технологию для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Победу одержали сразу две работы — Дениса Козлова и Алексея Баварского.





«Денис Козлов разработал компактную систему проверки качества воздуха. Устройство-анализатор крепится на рюкзак, а информация с него поступает через мобильное приложение. Это актуально для людей с болезнями дыхательной системы», — говорится в сообщении.