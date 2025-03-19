Клуб «Заречье-Одинцово» впервые за 10 лет вышел в полуфинал чемпионата России

Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо»
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» впервые с 2015 года пробился в полуфинал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В четвертьфинале подмосковные волейболистки встретились с московским «Динамо». По итогам двух противостояний счёт в серии был 1:1. Решающая игра прошла в столице. Подопечные Константина Ушакова разгромили соперниц – 3:0 (27:25, 25:23, 25:21).
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«Заречье-Одинцово» – в полуфинале Суперлиги по итогам непростого трёхматчевого противостояния! В решающей встрече наши девушки одержали уверенную победу над московским «Динамо» со счётом 3:0», — написал в своем телеграм-канале министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.В полуфинале подмосковный клуб сыграет с победителем регулярного чемпионата – казанским клубом «Динамо-Ак Барс». Первый матч состоится 22 марта в столице Татарстана.
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Лора Луганская