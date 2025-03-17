Подмосковные борцы завоевали 162 медали на всероссийском турнире по грэпплингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
58 золотых, 51 серебряную и 53 бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийском мастерском турнире по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги памяти сотрудников спецподразделений, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Более 160 завоёванных наград позволили сборной Московской области дважды возглавить общекомандный зачёт турнира, опередив сборные Москвы и Рязанской области», — отмечается в сообщении.Соревнования проводились в ряханском спорткомплексе «Арена Атрон» с 14 по 17 марта во взрослой и детской возрастных категориях. Участниками турнира стали свыше 700 спортсменов из 25 российских регионов. Подмосковье представляли более 100 спортсменов из округов Наро-Фоминский, Лыткарино, Ленинский, Раменский и других.
Читайте также:
Строительная готовность ФОКа в Бронницах превысила 70%
Подмосковные спортсменки завоевали награды чемпионата мира по боксу
Теннисистка Мирра Андреева из Подмосковья победила на турнире в США
Лев Каштанов