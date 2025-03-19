Подмосковный атлет Гнездилов взял золото международного паралимпийского Гран-при

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Денис Гнездилов из Подмосковья в составе сборной России стал чемпионом в толкании ядра на Гран-при по лёгкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Чемпион летних Паралимпийских игр в Токио, заслуженный мастер спорта России, рекордсмен мира Гнездилов удостоился золотой награды в соревнованиях атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен показал результат 11,36 м», – отметили в министерстве.Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета провели в столице Индии городе Нью-Дели. В международных соревнованиях участвовали 283 представителя 20 стран, в том числе 25 россиян. Сборная нашей страны завоевала 39 медалей – 18 золотых, 15 серебряных и шесть бронзовых.
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