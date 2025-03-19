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Подмосковный атлет Гнездилов взял золото международного паралимпийского Гран-при

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Денис Гнездилов из Подмосковья в составе сборной России стал чемпионом в толкании ядра на Гран-при по лёгкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Чемпион летних Паралимпийских игр в Токио, заслуженный мастер спорта России, рекордсмен мира Гнездилов удостоился золотой награды в соревнованиях атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен показал результат 11,36 м», – отметили в министерстве.
Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета провели в столице Индии городе Нью-Дели. В международных соревнованиях участвовали 283 представителя 20 стран, в том числе 25 россиян. Сборная нашей страны завоевала 39 медалей – 18 золотых, 15 серебряных и шесть бронзовых.

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Грачи вернулись в Московскую область раньше обычного
19 марта 2025, 10:36

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / Юрий Подвербный

Орнитологи и местные жители зафиксировали возвращение в Подмосковье грачей, предвещающее скорое потепление. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Долгожданная весна начинает вступать в свои права. Одним из первых сигналов стало прибытие перелётных птиц. Согласно многолетним наблюдениям, грачи возвращаются в Подмосковье в середине или конце марта. Пик возвращения пернатых ожидается ближе к апрелю. В старину по поведению грачей определяли сроки начала полевых работ. Если они сразу начинают вить гнёзда, через три недели можно смело выходить в поле», – рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минэкологии, прилёт грачей в этом году, как и в прошлом, произошёл раньше обычного. Специалисты связывают это с аномально тёплой погодой и ранним наступлением весны.

В ведомстве напомнили, что грач в этом году выбран птицей года по версии Союза охраны птиц России.
«По мнению орнитологов, сокращение численности грачей связано с массовыми вырубками деревьев, где они обычно гнездятся, а также с обработкой полей ядохимикатами. Важно помнить, что грачи – одни из самых умных птиц. Они различают цвета, обладают отличной зрительной памятью и даже используют веточки в качестве инструментов», – добавили в пресс-службе.
Там призвали жителей региона бережно относиться к птицам, нуждающимся в защите и поддержке человека, а также к среде их обитания.

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В подмосковной Кашире пройдет фестиваль «Театральная неделя — 2025»
19 марта 2025, 10:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

С 22 по 29 марта в городском округе Кашира пройдет Открытый театральный фестиваль имени Б. В. Щукина «Театральная неделя — 2025». Зрителей ждут выступления ярких театральных коллективов и студентов ведущих творческих вузов, сообщает пресс-служба региона.
Фестиваль посвящен Народному артисту СССР Борису Васильевичу Щукину, чье имя носит знаменитый театральный институт. Именно в Кашире он сделал первые шаги в актерской профессии.

В этом году в программе — спектакли студентов Института современного искусства и ГИТИСа, а также выступления Школы танца и эстетического воспитания Юлии Вебер и театральных коллективов Москвы, Подмосковья и других регионов.

Гостей фестиваля ждут не только спектакли, но и поэтические чтения, тематические встречи, а также возможность узнать больше об истории Каширы. Особая атмосфера создастся благодаря традиционному чаепитию «по-щукински». Также все желающие смогут заглянуть в буфет Василия Щукина.

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Подмосковные предприятия выпускают готовые блюда без продуктов животного содержания
19 марта 2025, 09:52

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Во время Великого поста православные христиане придерживаются особого рациона, исключая из него продукты животного происхождения. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что предприятия региона выпускают продукцию, соответствующую требованиям этого периода.
Так, многопрофильное хозяйство Ферма М2 «Шульгино» в Волоколамском городском округе предлагает постные блюда: овощные голубцы, блины с грибами и картофелем, капустные котлеты. Для сладкоежек доступны десерты без использования яиц и молока: шоколадный мусс с цитрусовыми нотками, брауни и вишневый сорбет.

В ведомстве добавили, что в прошлом, году по данным Роскачества, Московская область заняла 4-е место среди российских регионов по числу сертифицированных производителей органической продукции.

В регионе работают 11 таких предприятий, включая Ферму М2 «Шульгино», которая выпускает мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда и многое другое.

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ЦППК начал капремонт платформы на подмосковной станции Гжель
19 марта 2025, 09:35

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Раменском районе Московской области проводится масштабная реконструкция островной платформы станции Гжель. Это ключевое транспортное сооружение, обслуживающее около 500 тысяч пассажиров ежегодно, которые следуют в Москву и обратно, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
В рамках капитального ремонта специалисты ЦППК выполняют комплекс работ: заменяют 400 фундаментных блоков и 250 плит перекрытия, укладывают 1,7 тыс. кв. м брусчатки и 500 м линии безопасности, обновляют лестничные сходы по краям платформы и установить новое ограждение.

Для удобства пассажиров будут установлены скамейки и урны, смонтировано современное светодиодное освещение, а информационные указатели получат новый вид.

Станция Гжель, названная в честь близлежащего села, является популярным туристическим объектом. В этом районе находятся известные предприятия, производящие традиционную керамику в классической сине-белой гамме.

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Более 20 подмосковных организаций привлечены к ответственности за задержку ликвидации КГО
19 марта 2025, 09:23

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Во дворах многоквартирных домов региона ежедневно ведётся мониторинг с помощью камер системы «Безопасный регион» для выявления случаев незаконного сброса крупногабаритного мусора. Если управляющая организация или муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) не устраняет скопления отходов возле подъездов в установленные сроки, им грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Для оперативного реагирования на нарушения все управляющие компании и МБУ подключены к специальному чат-боту в Telegram. За последнюю неделю Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вынесло 21 постановление в отношении муниципальных и частных управляющих организаций, а также МБУ, на общую сумму более 1 миллиона рублей.

С момента внедрения алгоритма автоматического выявления нарушений было вынесено 237 постановлений, а сумма штрафов превысила 11,5 миллиона рублей. Кроме того, система зафиксировала 16 случаев незаконного выброса крупногабаритного мусора физическими лицами — все они привлечены к административной ответственности.

Напоминаем, что выбрасывать крупногабаритные отходы во дворах многоквартирных домов, где нет специально оборудованного бункера, запрещено. В соответствии со статьёй 6.1 КоАП Московской области за такое нарушение физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей.

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