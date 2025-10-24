Книги писателя Олега Трушина из Шатуры опубликовали в Китае
Государственное издательство КНР выпустило три книги шатурского писателя Олега Трушина: сборник повестей, рассказов и очерков «Под счастливой звездой», сборник рассказов и очерков «Звуки тишины» и сборник повестей и рассказов «Хорюшка». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
С просьбой о публикации издательство обратилось к писателю четыре года назад. Немало времени потребовалось для перевода произведений Трушина на китайский язык и оформление прав на их распространение.
«Все три книги опубликовали в серии «Золотая русская литература», в которой печатают лучшие произведения российских писателей», — отмечается в сообщении.В сборники вошли тексты, написанные в Шатуре и посвящённые прекрасной природе подмосковной Мещёры, речкам, лесам и лесным обитателям.