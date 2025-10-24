Жительница Волоколамского округа отметила столетний юбилей

24 октября 2025, 15:23

Варвара Кутишкина (фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.)

100 лет исполнилось труженице тыла, жительнице села Теряево Варваре Григорьевне Кутишкиной. Долгожительницу поздравила с юбилеем глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В годы Великой Отечественной войны Варвара Григорьевна работала на Тушинском авиационном заводе: делала на станке детали для самолётов. После войны она вышла замуж и переехала в Теряево. Здесь она успела поработать и поваром, и продавцом, и бухгалтером.



У Варвары Григорьевны двое детей, трое внуков, два правнука и правнучка.



