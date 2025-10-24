Жительница Волоколамского округа отметила столетний юбилей
100 лет исполнилось труженице тыла, жительнице села Теряево Варваре Григорьевне Кутишкиной. Долгожительницу поздравила с юбилеем глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В годы Великой Отечественной войны Варвара Григорьевна работала на Тушинском авиационном заводе: делала на станке детали для самолётов. После войны она вышла замуж и переехала в Теряево. Здесь она успела поработать и поваром, и продавцом, и бухгалтером.
У Варвары Григорьевны двое детей, трое внуков, два правнука и правнучка.
Сама Варвара Григорьевна уверена, что секрет долголетия просто — это оптимизм, любовь к жизни и поддержка близких.«Наталья Козлова поздравила долгожительницу от всех жителей Волоколамского округа и пожелала ей крепкого здоровья, душевного тепла и ещё многих счастливых лет в окружении любящей семьи», — говорится в сообщении.