Достижения.рф

Ко Дню отца россиян пригласили рассказать о семейных героях

Фонд Андрея Первозванного объявил семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!»
Фото: Фонд Андрея Первозванного

Фонд Андрея Первозванного объявил семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!», приуроченный ко Дню отца 18 октября. Инициативу поддержали народный художник России Никас Сафронов и благотворительный фонд «Протек».



Участникам предлагают с 12 по 18 октября разместить во «ВКонтакте» фотографию, ролик или рисунок, посвященный отцу. В публикации можно поделиться теплым воспоминанием, рассказать о поступке папы или выразить ему благодарность.

К посту необходимо добавить хештеги #деньотца2026, #ФондАндреяПервозванного и #БФПротек. Для участия аккаунт должен оставаться открытым, а автору следует подписаться на страницы Фонда Андрея Первозванного и БФ «Протек».

Организаторы разыграют подарки среди десяти авторов публикаций. Имена победителей назовут 23 октября на сайте и в сообществе фонда во «ВКонтакте».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0