Ко Дню отца россиян пригласили рассказать о семейных героях
Фонд Андрея Первозванного объявил семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!», приуроченный ко Дню отца 18 октября. Инициативу поддержали народный художник России Никас Сафронов и благотворительный фонд «Протек».
Участникам предлагают с 12 по 18 октября разместить во «ВКонтакте» фотографию, ролик или рисунок, посвященный отцу. В публикации можно поделиться теплым воспоминанием, рассказать о поступке папы или выразить ему благодарность.
К посту необходимо добавить хештеги #деньотца2026, #ФондАндреяПервозванного и #БФПротек. Для участия аккаунт должен оставаться открытым, а автору следует подписаться на страницы Фонда Андрея Первозванного и БФ «Протек».
Организаторы разыграют подарки среди десяти авторов публикаций. Имена победителей назовут 23 октября на сайте и в сообществе фонда во «ВКонтакте».
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