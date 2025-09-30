Ко Дню пожилого человека в Дубне приурочили гастрономическую выставку

30 сентября 2025, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне провели выставку урожая и овощных блюд в честь Дня пожилого человека. Самыми популярными у гостей стали пельмени из редьки по особому рецепту, рассказали в пресс-службе администрации наукограда.





К выставке-дегустации готовились три месяца. Принять участие в ней могли все жители города. Подготовили также выставку рукоделия, концертную программу.



В Дубне работают секции «Активного долголетия» и многочисленные кружки для пожилых людей – хоровое пение, танцы и другие.

«Наши ветераны очень активные. Они участвуют в спортивных соревнованиях и творческих объединениях, занимаются патриотическим воспитанием. Мы всегда с ними на связи. Желаю всем представителям старшего поколения доброго здоровья и любви близких», – сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.