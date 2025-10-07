Ко Всемирному дню памяти жертв ДТП приурочили детские конкурсы

07 октября 2025, 18:37

Фото: Istock / Pahis

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной проводит всероссийские конкурсы по правилам дорожного движения, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.





Это IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства»; IV Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Юные россияне zа мир на дорогах!»; III Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «Дорожные знаки – руками детей».

«Конкурсы проводят для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности. Взносы участников проектов идут на помощь подопечным фонда, пострадавшим в авариях. Уверены, что благодаря этим проектам мы вместе сможем предотвратить и сократить количество аварий, повысить культуру поведения на дорогах», – отметили организаторы.