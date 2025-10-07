Артисты из Раменского стали лауреатами международного конкурса

07 октября 2025, 18:07

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Призовые места на международном конкурсе-фестивале «Осенняя симфония» завоевали пять молодых вокалистов из Раменского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Мероприятие проводилось в Окружном общественном центре им. Моссовета в Москве.





«Четыре исполнителя — Игорь Чашин, Анастасия Шевякова, Ксения Заговеева и Софья Косырева — представляли студию эстрадного вокала «Созвездие» ДК «Современник», а Изабелла Микаелян выступала от студии эстрадного вокала «Талант MIX» культурно-досугового центра «Софьинский», — говорится в сообщении.