Артисты из Раменского стали лауреатами международного конкурса
Призовые места на международном конкурсе-фестивале «Осенняя симфония» завоевали пять молодых вокалистов из Раменского. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Мероприятие проводилось в Окружном общественном центре им. Моссовета в Москве.
«Четыре исполнителя — Игорь Чашин, Анастасия Шевякова, Ксения Заговеева и Софья Косырева — представляли студию эстрадного вокала «Созвездие» ДК «Современник», а Изабелла Микаелян выступала от студии эстрадного вокала «Талант MIX» культурно-досугового центра «Софьинский», — говорится в сообщении.По итогам конкурса Софья Косырева, Игорь Чашин, Изабелла Микаелян и Анастасия Шевякова стали лауреатами первой степени, а Ксения Заговеева получила диплом лауреата второй степени.