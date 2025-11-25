Россия начала тестовую маркировку новых категорий пищевой продукции

25 ноября 2025, 09:35

оригинал Фото: istockphoto / Kondor83

В России запустли пилотные проекты по расширению системы маркировки «Честный знак» на новые группы продовольствия — мясные изделия, полуфабрикаты и замороженные товары. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Первый эксперимент стартовал 24 ноября и продлится до 28 февраля 2026 года. Он охватывает мясную продукцию в потребительской упаковке: колбасы, субпродукты, мясо птицы. Маркировка в рамках проекта проводится добровольно и бесплатно.



Участниками могут стать производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли. Для подключения необходимо зарегистрироваться в системе, подготовить оборудование и обучить сотрудников. Формат тестирования позволяет бизнесу опробовать механизм без риска штрафов.



Следующий пилот расширит маркировку на полуфабрикаты и заморозку — тушку птицы, рыбу, овощи, фрукты, ягоды и грибы. Сроки запуска второго этапа пока не названы. Проект направлен на выработку оптимального порядка нанесения кодов на различные типы упаковки и подбор подходящих технологий.



В Минсельхозпроде Подмосковья напомнили, что в регионе уже действует обязательная маркировка ряда бакалейных товаров — чипсов, сухариков, снеков, соусов, специй, бульонных кубиков и уксуса. Такой подход помогает бороться с нелегальной продукцией и повышает уровень защиты потребителей.

