В Пушкинском округе открыли неделю праздничных мероприятий ко Дню матери

25 ноября 2025, 09:14

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Молодёжный центр «Точка притяжения» в Пушкино представил афишу мероприятий на неделю и готовит яркий праздник ко Дню матери. Здесь каждый день проходит в особой атмосфере, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.