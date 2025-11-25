В Пушкинском округе открыли неделю праздничных мероприятий ко Дню матери
Молодёжный центр «Точка притяжения» в Пушкино представил афишу мероприятий на неделю и готовит яркий праздник ко Дню матери. Здесь каждый день проходит в особой атмосфере, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Неделю открыла профориентационная встреча «Я могу!». Молодёжь приняла участие в интерактивной игре, попробовали разные роли и сделали акцент на свои ссобственные сильные стороны.
Во вторник активисты приглашают жителей и гостей округа в Красноармейск на День настольных игр. Организаторы обещают много живого общения и хорошее настроение.
В среду в Ивантеевке устроят интеллектуальную игру «Хранилище знаний». Участники будут угадывать фильмы, песни и сюжеты — важно сделать всё это быстрее соперников.
В четверг проведут «Урок живой истории» — диалог с ветераном. Такие встречи напоминают: настоящая история — совсем рядом с нами.
Главными событиями недели станут два мероприятия ко Дню матери — в Пушкино и Красноармейске. Гостей ждёт интерактивная игра «Мама – как много в этом слове!» и атмосферный праздник «Мама – первое слово». Начало в 19:00.
В субботу активисты округа поедут в приют для животных, чтобы передать корм и всё самое необходимое. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет.
«Точка притяжения» давно стала местом, где молодёжь общается, ищет поддержку, реализует собственные идеи и находит друзей. Для многих этот центр — второй дом.
