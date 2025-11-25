Пловчиха из Серебряных Прудов одержала две победы на турнире в Кашире

25 ноября 2025, 09:31

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Семилетняя воспитанница Серебряно-Прудской спортивной школы «Юность» Алёна Савинкина завоевала две золотые медали на открытых соревнованиях по плаванию в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Турнир проходил в бассейне дворца спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира». Он собрал участников 2013-2018 годов рождения из шести подмосковных городов: Егорьевска, Ступина, Каширы, Серебряных Прудов, Озёр и Зарайска.



