Пловчиха из Серебряных Прудов одержала две победы на турнире в Кашире
Семилетняя воспитанница Серебряно-Прудской спортивной школы «Юность» Алёна Савинкина завоевала две золотые медали на открытых соревнованиях по плаванию в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Турнир проходил в бассейне дворца спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира». Он собрал участников 2013-2018 годов рождения из шести подмосковных городов: Егорьевска, Ступина, Каширы, Серебряных Прудов, Озёр и Зарайска.
Тренером-преподавателем Алёны Савинкиной является Сергей Ерохин.«Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: заплыв на 50 метров стилем баттерфляй и заплыв на 50 метров стилем брасс. Алёна Савинкина показала блестящий результат в обоих видах состязаний», — говорится в сообщении.