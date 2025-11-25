Жителям Пушкина расскажут о любви и смерти Инессы Арманд
Мероприятие под названием «Любовь и смерть Инессы Арманд» состоится в Центральной библиотеке города Пушкино в воскресенье, 30 ноября. О российской революционерке собравшимся расскажет её двоюродная внучка — писательница, журналистка и режиссёр Рене Арманд. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Встреча состоится в рамках литературно-музыкальной гостиной «Лира».
«Участники встречи узнают об уникальных моментах жизни Инессы Арманд и смогут по-новому взглянуть на историю этой яркой личности, жившей в Пушкине», — говорится в сообщении.Ведущие гостиной «Лира» — заслуженные писатели России Галина и Павел Барышниковы. Мероприятие начнётся в 15:00. Возрастное ограничение — 12+.
Ранее Рене Арманд же проводила встречи с читателями в Пушкинской библиотеке. В 2017 году она презентовала там книгу «Наша бабушка Инесса Арманд. Драма революционерки», а в октябре текущего года рассказывала о потомках семьи Арманд.