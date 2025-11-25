Жителям Пушкина расскажут о любви и смерти Инессы Арманд

25 ноября 2025, 09:15

Рене Арманд (фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)

Мероприятие под названием «Любовь и смерть Инессы Арманд» состоится в Центральной библиотеке города Пушкино в воскресенье, 30 ноября. О российской революционерке собравшимся расскажет её двоюродная внучка — писательница, журналистка и режиссёр Рене Арманд. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Встреча состоится в рамках литературно-музыкальной гостиной «Лира».





«Участники встречи узнают об уникальных моментах жизни Инессы Арманд и смогут по-новому взглянуть на историю этой яркой личности, жившей в Пушкине», — говорится в сообщении.