Уже 475 соискателей из Подмосковья подали заявки на награду «Знание.Премия»

21 июля 2025, 15:52

оригинал Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Уже 475 представителей Московской области вступили в борьбу за главную просветительскую награду страны «Знание.Премия». Число участников со всей России превысило 10 тыс., сообщили в пресс-службе Общества «Знание».





Заявки принимаются до сентября. Их можно подать по ссылке.



Впервые у соискателей из Подмосковья будет возможность получить сертификаты об участии от Общества «Знание» и специальную региональную награду. Её вручат лучшему местному просветителю и просветительскому проекту.



«Номинации «Знание.Премия» охватывают все сферы жизни – от здоровья и культуры до науки и экономики. Чаще всего россияне выбирают номинацию «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Именно в этой номинации по прошествии экватора заявочной кампании подано больше всего заявок», – сказал заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.