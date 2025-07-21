Уже 475 соискателей из Подмосковья подали заявки на награду «Знание.Премия»
Уже 475 представителей Московской области вступили в борьбу за главную просветительскую награду страны «Знание.Премия». Число участников со всей России превысило 10 тыс., сообщили в пресс-службе Общества «Знание».
Заявки принимаются до сентября. Их можно подать по ссылке.
Впервые у соискателей из Подмосковья будет возможность получить сертификаты об участии от Общества «Знание» и специальную региональную награду. Её вручат лучшему местному просветителю и просветительскому проекту.
«Номинации «Знание.Премия» охватывают все сферы жизни – от здоровья и культуры до науки и экономики. Чаще всего россияне выбирают номинацию «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Именно в этой номинации по прошествии экватора заявочной кампании подано больше всего заявок», – сказал заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.Федеральный шорт-лист «Знание.Премия» сформирует экспертный совет. В него войдут и представители Московской области – государственные деятели, учёные, руководители компаний, молодёжных организаций и другие профессионалы. Лауреатов наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.
«Знание.Премия» – главная просветительская награда страны. Она была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тыс. человек. Они провели порядка 180 тыс. лекций в 89 регионах России. Создано 8,1 тыс. часов просветительского контента по таким темам, как наука, технологии, космос, культура, история, медицина, спорт и другие.