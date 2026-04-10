В парке Подольска прошла акция «10 000 шагов к жизни»
9 апреля в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске состоялось массовое мероприятие, объединившее участников клуба «Активное долголетие», студентов местных колледжей, сотрудников администрации, работников учреждений здравоохранения и всех любителей активного образа жизни, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
После традиционной разминки колонна участников бодрым шагом отправилась по парковым дорожкам. Организаторы отметили, что энергичная прогулка стала лишь началом — в течение дня каждый мог пройти индивидуальную норму. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить от 6 до 10 тысяч шагов в день.
Для участников старшего поколения предусмотрели беспроигрышную лотерею при предъявлении социальной карты. Каждый представитель клуба «Активное долголетие» получил небольшой полезный приз.
Первый заместитель председателя Совета депутатов округа Евгений Патрушев поприветствовал собравшихся и пожелал им оставаться активными.
Разминку и первую прогулку провел руководитель группы «Радость движения» Владимир Васильев. Волонтеры Подмосковья в яркой форме дежурили вдоль всего маршрута, поддерживая участников и помогая с навигацией.
Акция стала частью Всероссийского марафона: с 5 по 12 апреля по всей стране проходят подобные флешмобы и массовые прогулки.
