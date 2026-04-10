Подмосковный ИИ-сервис по расшифровке анализов использовали 35 тыс. пациентов

Почти 35 тысяч пациентов Московской области использовали сервис по расшифровке анализов с помощью искусственного интеллекта, запущенный в регионе в феврале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





ИИ объясняет, что означают результаты анализа, а также даёт советы по корректировке выявленных отклонений.





«Московская область одной из первых в стране запустила расшифровку анализов с помощью искусственного интеллекта. Этот сервис оказался очень востребован. При этом важно, что окончательное решение о лечении по-прежнему принимает врач — технологии здесь только помогают, а не заменяют специалиста», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.