Количество ДТП с жертвами на подмосковных дорогах снизилось за год на 13%

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206 ДТП с погибшими и ранеными зафиксировали на дорогах Московской области за январь 2025 года. Это на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«По сравнению с январём 2024-го количество аварий снизилось на 13%. На 20% уменьшилось число раненых. Однако при этом увеличилась тяжесть последствий: число погибших выросло на 43%. Такие показатели более характерны для весны – январь был довольно тёплым, и модель поведения участников дорожного движения была соответствующей. Это более высокая скорость и более расслабленное вождение», – пояснили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Там отметили, что самыми аварийными видами ДТП в январе стали наезды на пешеходов и столкновения. Происшествия с пешеходами составляют около половину от общего числа. В основном они происходят из-за невнимательности водителей и пешеходов, а также из-за несоблюдения скоростного режима. В министерстве напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области проводится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными. По итогам начинается комплекс работ по обустройству дорог элементами безопасности.
Подмосковная Госавтоинспекция также проводит регулярные рейды по профилактике ДТП. Так, до 24 февраля проходит социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность», направленный на привлечение внимания к правилам безопасной перевозки детей.
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Лора Луганская