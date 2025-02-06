Пассажиры Мострансавто забыли в автобусах рюкзаки, увлажнитель и раскладушку

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 400 предметов оставили пассажиры в автобусах компании «Мострансавто» в январе 2025 года, в основном люди забывали в салонах транспортные карты и рюкзаки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Список забытых вещей возглавляют транспортные карты, рюкзаки и книги. Но есть и необычные находки: набор для рукоделия, упакованный увлажнитель воздуха и раскладушка», — говорится в сообщении.Подать заявку на возврат забытой в автобусе вещи пассажир может через сайт компании «Мострансавто»: в разделе «Пассажирам» — «Забытые вещи». Нужно будет написать дату и время пропажи, маршрут и дать краткое описание предмета. Забытые пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение шести месяцев, за исключением скоропортящихся продуктов.
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