На железной дороге в Подмосковье установят около 200 информационных щитов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Почти 200 щитов с информацией о правилах безопасности, разместят на объектах железнодорожной структуры в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Информационные щиты напомнят пассажирам железнодорожного транспорта о таких важных правилах безопасности, как запрет на выход за ограничительную линию при ожидании поезда, необходимость переходить пути только по переходам и на разрешающий сигнал и пр.», — говорится в сообщении.Больше всего таких щитов размесят на территории городских округов Люберцы, Пушкинский и Раменский.
В областном Минтрансе также напомнили, что с начала 2025 году на железной дороге на территории региона произошло 25 несчастных случаев со смертельным исходом, причём семь из них — на переходах и станциях.
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Лев Каштанов