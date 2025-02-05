На автобусах с баннером «Зима в Подмосковье» совершили свыше 660 тыс. поездок

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области зафиксировано более 660 тыс. поездок на 60 брендированных автобусах большого класса в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Это вдвое больше прошлогоднего показателя за аналогичный период, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В этих автобусах действуют стандартные условия проезда. Оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами «Стрелка», «Тройка» (тариф «Кошелёк»), а также зафиксировать проезд социальными картами.
Мострансавто – подведомственная организация Минтранса Московской области. Она ежегодно участвует в акциях по повышению туристической привлекательности региона «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».
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«Брендированные городские, пригородные и междугородние маршруты Мострансавто курсируют с середины декабря. По социальным картам было совершено более 340 тыс. операций. Банковскими картами проезд оплачен свыше 220 тыс. раз. Транспортные карты «Стрелка» всех видов и «Тройка» суммарно набрали почти 95 тыс. трансакций», – говорится в сообщении.Туристический проект «Зима в Подмосковье» знакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и самыми интересными площадками для зимнего отдыха в разных городах Подмосковья. Внешние борта автобусов украшены символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью».
Мострансавто – подведомственная организация Минтранса Московской области. Она ежегодно участвует в акциях по повышению туристической привлекательности региона «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».
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Лора Луганская