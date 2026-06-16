В Московской области для купания открыли 90 пляжей

16 июня 2026, 21:20

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

В Подмосковье сейчас официально открыто для купания 90 пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Список безопасных для купания мест можно найти по ссылке.



Как отметили в ведомстве, с началом купального сезона и наступлением жаркой погоды в Подмосковье ожидается увеличение числа отдыхающих у воды, особенно в выходные.



Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители ВОСВОД, МВД, муниципальных спасательных служб и других организаций проводят «Месячник безопасности». Он включает профилактические и надзорные мероприятия для обеспечения безопасного отдыха.

«Особое внимание уделят профилактической работе с отдыхающими в оздоровительных лагерях детьми, а также выявлению «диких» пляжей, где по статистике чаще всего происходят несчастные случаи с гибелью людей», – рассказали в пресс-службе.

«Опасно нырять в незнакомых местах и заболоченных местах, заплывать далеко от берега. На пляжах и в местах организованного отдыха у воды запрещено употреблять спиртное. При купании в холодной воде в жаркую погоду люди с болезнями сердца должны соблюдать осторожность», – добавили в управлении.