Подмосковные спасатели предостерегли от купания в холодной воде и на диких пляжах

19 июня 2026, 16:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Безопасный летний отдых у воды начинается с правильного выбора места для купания. Об этом жителям и гостям Подмосковья напомнили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Даже в жару нельзя забывать, что водоёмы таят в себе множество скрытых угроз, и игнорирование правил может обернуться трагедией.



Так, многие отдыхающие выбирают для плавания стихийные пляжи, где нет спасательных постов и дежурных медицинских бригад. Такие места часто не обследованы. В них могут скрываться опасные предметы, глубокие ямы и быстрые течения.

«В ходе профилактических бесед работники обращают внимание граждан на то, что купаться разрешено только на официально оборудованных пляжах. Там ведётся постоянный контроль и при необходимости оказывается экстренная помощь. На диких пляжах нет ни спасательных постов, ни медпунктов, там не проверяют дно. В таких местах легко получить травму из-за подводных коряг или камней, а при внезапном ухудшении самочувствия помощь не сможет прийти вовремя», – пояснил заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин.

«Кроме того, категорически запрещается заходить в водоём во время дождя, грозы или при сильном ветре. В таких условиях молния может ударить в поверхность воды, волны затруднят движение, а плохая видимость не позволит спасателям заметить тонущего. Специалисты настоятельно рекомендуют перед выходом на пляж сверяться с прогнозом погоды и воздержаться от заплывов при любых признаках её ухудшения», – отметил Щетинин.