В Серебряных Прудах пляжный волейбол собрал 16 команд в честь Дня России

14 июня 2026, 18:50

Фото: Ирина Матвеева

На пляжных площадках спортивного комплекса «Молодёжный» в микрорайоне Западный состоялся традиционный турнир по пляжному волейболу, приуроченный ко Дню России и памяти Абдуллы Омарова.







Старт соревнованиям дал временно исполняющий обязанности главы муниципального округа Павел Четвёркин. Участники и гости почтили память спортсмена, а также услышали пожелания честной игры и безопасности.



Главный тренер Валентин Фомичёв отметил, что турнир проводится уже в 14-й раз. Первоначально была построена одна площадка усилиями самих участников, а позже администрация возвела вторую. Теперь условия позволяют принимать соревнования любого уровня. Команды регулярно собираются на площадке и участвуют в турнирах в соседних районах. По словам тренера, пляжный волейбол в регионе активно развивается и становится всё более популярным.



Соревнования были организованы в честь праздника и в память о Абдулле Омарове, который активно участвовал в строительстве площадки, внёс финансовый вклад и даже тренировал участников во время пандемии на своём домашнем корте. Омаров скончался три года назад.



В турнире приняли участие 16 команд из Серебряных Прудов, Ступино, Зарайска, Михайлова и Казани. Соревнования проходили в двух номинациях: «микст» и «школьник и ветеран».



В номинации «микст» третьей стала команда из Зарайска в составе Артёма Чернова и Софьи Васильчиковой, второй — Сергей Пасюков и Екатерина Ефимова из Серебряных Прудов, а первое место заняла зарайская пара Дениса Ткача и Марии Кашкиной.



В номинации «школьник и ветеран» третье место досталось команде из Серебряных Прудов в составе Евгения Аносова и Артура Малова, второе — Сергею Рябинину и Даниилу Бельцину из Михайлова, а победителями стали Валентин Фомичёв и Александр Гавриленко.



Все участники получили памятные майки от спонсора турнира Абдулатипа Омарова. Победителям вручили медали и кубки.