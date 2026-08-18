В Подмосковье 1 сентября откроются 57 новых и отремонтированных школ

18 августа 2026, 13:08

оригинал Фото: istockphoto.com/hxdbzxy

Восемь новых и 49 отремонтированных школ откроются 1 сентября в Московской области. Об этом сообщил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями ведомств и округов региона министр строительного комплекса Александр Туровский.





Он рассказал, что первоначальный план строительства и ремонта включал 54 объекта, но затем его расширили.





«Строительство всех восьми школ уже завершено. Капитальный ремонт выполнен в 43 зданиях, а в оставшихся шести работы закончат в течение десяти дней», — сказал Туровский.