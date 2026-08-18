В Подмосковье 1 сентября откроются 57 новых и отремонтированных школ
Восемь новых и 49 отремонтированных школ откроются 1 сентября в Московской области. Об этом сообщил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями ведомств и округов региона министр строительного комплекса Александр Туровский.
Он рассказал, что первоначальный план строительства и ремонта включал 54 объекта, но затем его расширили.
«Строительство всех восьми школ уже завершено. Капитальный ремонт выполнен в 43 зданиях, а в оставшихся шести работы закончат в течение десяти дней», — сказал Туровский.Он добавил, что в новые и отремонтированные школы примут 32 тысячи учеников.
В число новых объектов вошли школа на 1 100 мест в Лосино-Петровском, школа на 1 100 мест в люберецком ЖК «Новые Островцы», пристройка на 580 мест в Подольске, школа на 594 человека в посёлке Красный под Истрой, пристройка на 400 мест в Коломне, пристройка на 300 мест в Солнечногорске, пристройка на 100 мест в Бронницах и воспитательно-образовательный комплекс в Котельниках на 2 100 мест.