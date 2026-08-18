За парты в Подмосковье в этом году сядут более миллиона школьников

18 августа 2026, 13:27

оригинал Фото: медиасток.рф

1 миллион 94 тысячи ребят будут учиться в школах Московской области в учебном году 2026/27. Об этом сообщила на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями ведомств и округов региона министр образования Ингрид Пильдес.





Двери для учеников откроют 819 школ, в состав которых входят 3 820 зданий.





«В новом учебном году у нас будет 1 миллион 94 тысячи школьников, из которых 97,5 тыс. — первоклассники, а 80,5 — одиннадцатиклассники», — сказала Пильдес.