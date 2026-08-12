Количество субъектов МСП в Подмосковье за год выросло на 21 000
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области превысило 469 000. За год показатель увеличился более чем на 21 000 субъектов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Таким образом, число субъектов МСП выросло почти на 5%.
«По состоянию на 10 августа в Подмосковье зарегистрировали почти 470 000 субъектов МСП. Это на 21 700 больше, чем годом ранее. При этом более 347 000 из них – это индивидуальные предприниматели», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в ведомстве, динамика числа субъектов МСП в течение года может быть неравномерной из-за ежегодного обновления Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, которое проводится в июле.
Процедура предусматривает исключение из реестра компаний и индивидуальных предпринимателей, которые перестали соответствовать критериям малого и среднего бизнеса. Основанием могут стать непредоставление отчётности, превышение установленных показателей по выручке или числу сотрудников, изменение других условий.