Оперная певица из Раменского Наталья Герасимова дала сольный концерт в Москве
Раменчанка Наталья Герасимова провела сольный концерт в Москве. Он состоялся в день рождения оперной певицы в Центре исполнительских искусств, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Выступление прошло на малой сцене. В зале был полный аншлаг. Поклонники, друзья и близкие пришли с цветами и подарками.
«Мой первый концерт состоялся в 2016 году именно в этом прекрасном камерном зале. Я люблю эту атмосферу, она такая домашняя. Мне видно всех со сцены, и это очень здорово. Спасибо, что пришли», – обратилась артистка к публике.Наталья пела сольно и с коллегами по цеху. Вместе с ней выступили известные исполнители Селим Алахяров и Андрей Макаров. На одну сцену с певицей вышел Образцовый коллектив «Камертон» под управлением Евгения Панькина. Вместе с детьми артистка исполнила песню Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Крылатые качели».
В тот вечер прозвучало много романсов, оперных арий, советских песен. Некоторые произведения Наталья пела без микрофона. Акустика малого зала помогла продемонстрировать артистке мощь её голоса, красоту тембра и техническое мастерство.
Завершился вечер тортом и хлопушкой с блёстками.