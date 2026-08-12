Оперная певица из Раменского Наталья Герасимова дала сольный концерт в Москве

12 августа 2026, 18:35

Фото: пресс-служба администрации м. о. Раменское

Раменчанка Наталья Герасимова провела сольный концерт в Москве. Он состоялся в день рождения оперной певицы в Центре исполнительских искусств, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Выступление прошло на малой сцене. В зале был полный аншлаг. Поклонники, друзья и близкие пришли с цветами и подарками.

«Мой первый концерт состоялся в 2016 году именно в этом прекрасном камерном зале. Я люблю эту атмосферу, она такая домашняя. Мне видно всех со сцены, и это очень здорово. Спасибо, что пришли», – обратилась артистка к публике.