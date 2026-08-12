Треть индустриальных парков России работают в Московской области
Из 240 работающих в России индустриальных парков каждый третий расположен в Подмосковье. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она также напомнила, что первые запуски ГИП состоятся уже в этом году.
«Ежегодно индустриальные парки Московской области привлекают около 100 новых резидентов. Сегодня в России насчитывается 240 индустриальных парков, 72 из которых расположены в Подмосковье. Ещё пять ГИП находятся в процессе создания. Таким образом, в Московской области будет сосредоточена почти треть всех индустриальных парков страны», – отметила Зиновьева.Площадки создают по принципу «все включено». Их оснащают необходимой транспортной, инженерной и строительной инфраструктурой, объектами для отдыха и бытовых нужд сотрудников. Оптимальный формат для локализации небольших предприятий – промышленные объекты формате «лайт индастриал».