Обновление легендарного стадиона «Мещера» в Егорьевске завершат к концу года

12 августа 2026, 17:56

оригинал А. Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Реконструкцию стадиона «Мещера» в Егорьевске завершат в декабре. До капремонта там тренировались около 5500 человек. Обновленные и новые площадки позволят принимать на 30% больше спортсменов.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин проверили ход работ, поговорили со спортсменами и тренерами.



На стадионе будут проводить футбольные матчи, тренировки по лёгкой атлетике, городские и областные соревнования.

«Для нас лето – активная фаза благоустройства, строительства и модернизации спортивных сооружений, всего, что касается ЖКХ. В Подмосковье реализуют большую программу, которую высоко оценивают жители. Это строительство и реконструкция городских центральных стадионов. Стадион стандартизирован. Это подогреваемое поле, беговые дорожки, трибуны, раздевалки. В Егорьевске богатые традиции детско-юношеского, да и взрослого футбола. Задача – сдать объект вовремя: строители обещают завершить все работы в декабре. Постарались учесть и новые веяния: обустроим теннисные и падел-корты. Знаю, что у ребят популярен конный спорт. Надеюсь, что обновлённый манеж поможет нашим детям добиваться новых результатов», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Для Егорьевска это важный объект. Во-первых, это полноценное футбольное поле. После реализации проекта оно будет с подогревом, что позволит спортсменам заниматься круглогодично. Во-вторых, современная инфраструктура будет способствовать развитию и других видов спорта – лёгкой атлетики, тенниса. Здесь построят два падел-корта. Это совершенно новое спортивное направление для округа. Таким образом, жители получат большой универсальный спортивный комплекс», – отметил Панин.