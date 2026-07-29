Количество трудоустроенных по квоте инвалидов в Подмосковье увеличилось в три раза

29 июля 2026, 10:03

оригинал Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Более чем в три раза выросло число людей с инвалидностью, трудоустроенных по квоте в Московской области, за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





В компаниях, где заняты от 35 человек, квота составляет два процента от средней численности работников. При этом по принятому региональным парламентом закону работодатель может для выполнения квоты арендовать рабочие места в других организациях.





«C 2021 года количество инвалидов, трудоустроенных по квоте, увеличилось с 3,8 тысячи до более чем 12,9 тысячи. Работодатель обязан нанять инвалида и создать необходимые условия, но при отсутствии такой возможности он может заключить соглашение на аренду — тогда эти обязательства на себя возьмёт другая организация, а работодатель будет платить зарплату», — объяснил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.