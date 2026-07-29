В Подмосковье расширили список высокотехнологичной помощи по ОМС

29 июля 2026, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В перечень высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС в этом году при поддержке «Единой России» включили 15 новых операций. Подмосковные медики уже выполняют их. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Например, в Черноголовке пациенты с диагностированным ожирением могут бесплатно пройти операцию по уменьшению желудка. Теперь туда приезжают люди не только со всего Подмосковья, но и из Москвы и Владимирской области. А в сосудистом центре в Красногорске запустили в работу новый высокотехнологичный аппарат: катетер с вращающимися лезвиями, срезающий атеросклеротические бляшки в сосудах.





«С помощью оптической томографии мы заглядываем внутрь сосуда, удаляем основную массу крупных кальцинированных бляшек и дорабатываем артерию баллоном с лекарственным покрытием. Эта система незаменима при сложной анатомии и обширном атеросклерозе», — отметил руководитель сосудистого центра Андрей Ларин.