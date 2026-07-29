В Мытищах провели детский дворовой турнир по петанку
Дворовой турнир по петанку среди детских команд провели в Мытищах во вторник, 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Местом соревнований стала площадка у дома №33/3 по Юбилейной улице.
«За победу сражались ребята из разных микрорайонов округа. Напряжённая борьба велась до последнего тура. В итоге победу одержала команда «Олимпик», а второе место заняла команда «Ястребы», — говорится в сообщении.Памятные призы получили все участники турнира.
Занятия на уличных спортплощадках регулярно проводят для юных жителей муниципалитета инструкторы центра физической культуры и спорта «Мытищи».
Ранее сообщалось, что гребцы из Московской области завоевали четыре медали в финале Спартакиады учащихся.