Количество заявок на конкурс «Вместе против коррупции!» превысило 8,5 тысяч

17 сентября 2025, 11:40

Фото: Istock / Anastasiia Kapicheva

Число заявок, поданных на Международный молодёжный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!», перевалило за 8,5 тыс. Об этом сообщается на сайте организаторов творческих соревнований.





Конкурс проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции, организатором выступает Генпрокуратура России. Сейчас поступило уже 8 557 работ.



«В качестве конкурсных работ принимают антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст или смонтированные субтитры на русском и по возможности – на английском языках», – рассказали организаторы.