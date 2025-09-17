Количество заявок на конкурс «Вместе против коррупции!» превысило 8,5 тысяч
Число заявок, поданных на Международный молодёжный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!», перевалило за 8,5 тыс. Об этом сообщается на сайте организаторов творческих соревнований.
Конкурс проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции, организатором выступает Генпрокуратура России. Сейчас поступило уже 8 557 работ.
«В качестве конкурсных работ принимают антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст или смонтированные субтитры на русском и по возможности – на английском языках», – рассказали организаторы.Приём заявок продлится до 18:00 по московскому времени 1 октября. Подать заявку необходимо на сайте конкурса. Там же можно ознакомиться с правилами его проведения. Победителей и призёров определят в трёх возрастных категориях – от 10 до 15, от 16 до 20 лет, а также от 21 года до 25 лет. Полуфинал будет проходить до 25 октября; финал – с 25 октября по 25 ноября.
Подведение итогов творческого состязания приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией, который каждый год отмечают 9 декабря.