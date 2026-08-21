Колл-центр подмосковного БТИ с начала года принял свыше 66 500 обращений

21 августа 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Сотрудники справочной службы Бюро технической инвентаризации Московской области за семь месяцев этого года обработали более 66 600 телефонных обращений от граждан и организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.





Телефонная линия – основной канал дистанционного взаимодействия жителей с учреждением. По звонку заявитель может получить консультацию по всем услугам бюро – технической инвентаризации, кадастровым и геодезическим работам, подготовке проектной документации, рыночной оценке недвижимости, техническому обследованию зданий и сооружений.

«Главная функция колл-центра – не только в передаче сухих данных, а в навигации клиента внутри бюрократических процессов. То, что люди активно обращаются за разъяснениями, подтверждает высокую степень доверия к БТИ», – сказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

«Главная цель наших консультантов – избавить человека от необходимости самостоятельно изучать регламенты, экономя его личное время. Операторы дают чёткие инструкции по алгоритму действий после первичного обращения. Для тех, кому удобнее текстовый формат, круглосуточно работает наш цифровой ассистент. Через него можно запросить обратный вызов специалиста или зарезервировать окно для личного визита к руководителям территориальных подразделений», – сообщила гендиректор БТИ Московской области Нелли Алексеева.