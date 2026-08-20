В Подмосковье свыше 36 000 новорождённых прошли неонатальный скрининг
Всем новорождённым в Подмосковье проводят неонатальный скрининг, включающий исследование на 38 генетических заболеваний. Он охватил уже более 36 000 детей, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Младенцев проверяют на нарушение обмена жирных кислот, врождённый гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие патологии. «Неонатальный скрининг позволяет выявлять наследственные патологии у новорождённых на самых ранних сроках. В этом случае врачи могут сразу же приступит к лечению и регулярному контролю состояния пациента. С начала года обследовано более 36 000 младенцев. У 61 из них подтвердились генетические нарушения. Всех детей взяли под диспансерное наблюдение», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Исследование проводят в первые дни жизни ребёнка путем забора крови из пятки. Если будут выявлены отклонения от нормы, с родителями свяжется сотрудник медицинской организации и разъяснит дальнейшие действия.