Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал свыше 1,3 млн звонков

10 июля 2026, 19:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В колл-центре «Стань мамой в Подмосковье» с начала года приняли более 120 000 звонков от будущих родителей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.





По телефону можно получить консультацию по вопросам, связанным с беременностью и родами. Специалисты расскажут о работе родовспомогательных учреждений региона, перечислят документы для поступления в роддом, полагающиеся выплаты, помогут выбрать медицинскую организацию.

«На портале представлена вся информация о системе родовспоможения региона. Если у будущих родителей возникают дополнительные вопросы, оно могут позвонить в наш колл-центр, который работает с 2019 года. За это время операторы обработали более 1,3 млн звонков, а с начала года – уже свыше 120 000», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.