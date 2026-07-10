В выходные в 26 округах Подмосковья пройдёт акция «Проверь своё здоровье в парке»

10 июля 2026, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные, 11 и 12 июля, жители старше 18 лет смогут проверить в парках Московской области основные показатели своего здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Выездные медицинские бригады будут работать в 26 городских округах, в том числе в Дмитрове, Егорьевске, Красногорске, Подольске, Серпухове и других.

«Выездные осмотры в парках – это возможность пройти диагностику без записи, в удобное время и на свежем воздухе. Акция уже зарекомендовала себя как востребованный формат. С начала лета она привлекла почти 2000 жителей региона», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.