Подмосковный нарколог Холдин раскрыл, совместима ли аллергия с курением
Тем, кто страдает аллергией, необходимо отказаться от курения. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
По его словам, особенно это относится к пациентам, у которых уже диагностированы аллергия или бронхиальная астма.
«Нужно понимать, что курение в данном случае значительно усугубит ситуацию. Сигаретный дым обжигает дыхательные пути, они начинают острее реагировать на любые аллергены, а приступы кашля становятся чаще. При этом привычные лекарства от аллергии работают хуже. У курильщиков ухудшается и состояние кожи. Табачный дым часто вызывает дерматиты с сильным зудом и покраснением, обостряет хронические кожные заболевания», – отметил Холдин.При этом нарколог подчеркнул, что пассивное курение представляет не меньшую угрозу. В прокуренном помещении человек вдыхает токсины, которые оседают на всех поверхностях и долгое время после курения выделяются в воздух. Нахождение в таком помещении может вызвать приступ аллергии. Резко возникают отёчность слизистых оболочек, аллергический насморк и слезотечение.
В Минздраве Московской области напомнили, что с 6 по 12 июля проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний.