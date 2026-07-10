Подмосковный нарколог Холдин раскрыл, совместима ли аллергия с курением

10 июля 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Тем, кто страдает аллергией, необходимо отказаться от курения. Об этом заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





По его словам, особенно это относится к пациентам, у которых уже диагностированы аллергия или бронхиальная астма.

«Нужно понимать, что курение в данном случае значительно усугубит ситуацию. Сигаретный дым обжигает дыхательные пути, они начинают острее реагировать на любые аллергены, а приступы кашля становятся чаще. При этом привычные лекарства от аллергии работают хуже. У курильщиков ухудшается и состояние кожи. Табачный дым часто вызывает дерматиты с сильным зудом и покраснением, обостряет хронические кожные заболевания», – отметил Холдин.