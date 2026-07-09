В Минздраве Подмосковья назвали фейком видео о нехватке топлива для скорой помощи

09 июля 2026, 21:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В запрещённых в России соцсетях появился дипфейк с якобы главврачом Мытищинской больницы. Минздрав Подмосковья официально заявляет, что этот материал – фейковый, написал в своём Telegram-канале зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





По его словам, за основу взято прошлогоднее видео врача, комментирующего состояние пострадавшего и оказание ему медицинской помощи.

«При этом на видео – главный врач Красногорской, а не Мытищинской больницы. Подмосковная скорая помощь полностью обеспечена топливом и работает в штатном режиме. Обращаемся к представителям СМИ и жителям Подмосковья с просьбой перепроверять информацию, которую вы видите в социальных сетях. Доверяйте только официальным источникам», – отметил Забелин.