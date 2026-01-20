20 января 2026, 03:23

MSNews: недосып и бабл-ти привели к отказу почек у жительницы Тайваня

Фото: iStock/Samantha Witt

26‑летняя жительница Тайваня столкнулась с тяжёлым поражением почек. Причиной могло стать чрезмерное употребление бабл-ти, пишет MSNews.