Недосып и бабл-ти привели к отказу почек у жительницы Тайваня
26‑летняя жительница Тайваня столкнулась с тяжёлым поражением почек. Причиной могло стать чрезмерное употребление бабл-ти, пишет MSNews.
Девушка приходила на работу рано и задерживалась допоздна. На протяжении полугода она игнорировала постоянные отёки, объясняя их недосыпом. Чтобы справиться со стрессом, она ежедневно выпивала два стакана бабл‑ти.
Однажды на рабочем месте у неё возникла острая нехватка кислорода, коллегам пришлось вызвать девушке скорую помощь.
После обследования врачи выявили полный отказ почек. Теперь пациентке предстоит пожизненно проходить процедуру диализа, а также кардинально пересмотреть образ жизни. Медики установили, что к тяжёлой патологии привели хронический недосып из‑за перегрузок на работе и регулярное потребление сладких напитков (в частности, бабл‑ти), которые оказали разрушительное воздействие на организм.
