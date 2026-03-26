Семинар для учителей математики и информатики пройдет в Гимназии им. Примакова

Семинар для учителей математики и информатики пройдет в Гимназии им. ПримаковаЦентр профессионального развития педагогов «ПРОопыт» при Гимназии им. Е.М. Примакова проводит семинар «ПРИмер» для учителей математики и информатики. Мероприятие состоится 4 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Участники обсудят методику преподавания информатики для разных возрастных групп, а также подходы к обучению математике. В секции «Математика» спикеры затронут темы повторения планиметрии, комбинаторики в школьном курсе и использования математического диктанта. В секции «Информатика» речь пойдет об олимпиадной подготовке школьников и особенностях преподавания предмета в 7–9 классах.
Семинар начнется в 11:00 по адресу: Гимназия им. Е.М. Примакова. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.