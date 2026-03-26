В Коломне начался снос аварийной хозяйственной постройки

26 марта 2026, 15:44

Снос полуразрушенного одноэтажного нежилого здания начался на Колхозной улице в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Блочную постройку общей площадью около 300 квадратных метров возвели в коне 70-х годов прошлого века. Сначала здание использовали для хозяйственных нужд, а потом забросили.





«Жители расположенных рядом домов неоднократно писали на портал «Добродел» просьбы снести обветшавшее здание и благоустроить территорию. Объект проверили и включили в перечень бесхозяйного имущества, подлежащего ликвидации», — говорится в сообщении.