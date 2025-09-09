Сборная Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по лапте
Команда Московской области одержала победу на всероссийском турнире по лапте «Спортивное будущее Родины» на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярёва среди юношей 13-14 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Участие в соревнованиях приняли шесть сильнейших российских команд, которые прошли отбор на августовском турнире в Удмуртии.
«В матчах группового этапа сборная Московской области победила команды Ростовской области и Республики Марий Эл, а в финале — команду Ярославской области», — говорится в сообщении.За Подмосковье выступали Никита Топтов, Тимур Бобораджабов. Никита Трофимов, Жан Капизов, Фёдор Карпов, Иван Самошкин, Савелий Самошкин, Артём Райлян, Данила Ковга и Михаил Портнов.
Турнир проводился в Москве 6-7 сентября.