Сборная Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по лапте

09 сентября 2025, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области одержала победу на всероссийском турнире по лапте «Спортивное будущее Родины» на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярёва среди юношей 13-14 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Участие в соревнованиях приняли шесть сильнейших российских команд, которые прошли отбор на августовском турнире в Удмуртии.





«В матчах группового этапа сборная Московской области победила команды Ростовской области и Республики Марий Эл, а в финале — команду Ярославской области», — говорится в сообщении.