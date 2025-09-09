Достижения.рф

Сборная Подмосковья победила на всероссийских соревнованиях по лапте

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области одержала победу на всероссийском турнире по лапте «Спортивное будущее Родины» на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярёва среди юношей 13-14 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Участие в соревнованиях приняли шесть сильнейших российских команд, которые прошли отбор на августовском турнире в Удмуртии.

«В матчах группового этапа сборная Московской области победила команды Ростовской области и Республики Марий Эл, а в финале — команду Ярославской области», — говорится в сообщении.
За Подмосковье выступали Никита Топтов, Тимур Бобораджабов. Никита Трофимов, Жан Капизов, Фёдор Карпов, Иван Самошкин, Савелий Самошкин, Артём Райлян, Данила Ковга и Михаил Портнов.

Турнир проводился в Москве 6-7 сентября.
Лев Каштанов

