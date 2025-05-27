Колледжи Подмосковья завоевали четыре награды чемпионата Profskills Belarus

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Минске завершился VI Республиканский конкурс профессионального мастерства Profskills Belarus 2025. Это открытый чемпионат стран-партнёров для конкурсантов из-за рубежа. В составе сборной России в соревнованиях участвовали представители Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Наши студенты достойно представили Россию на международной арене, получив золото и три серебра. Это результат упорной подготовки, командной работы преподавателей и стремления к профессиональному росту. Гордимся каждым участником. Продолжим создавать условия для развития и поддержки талантливой молодёжи», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как рассказали в министерстве, золото в компетенции «Облицовка плиткой» завоевал студент Сергиево-Посадского колледжа Сергей Данилюк. Серебро в компетенции «Мехатроника» взяли студенты Раменского колледжа Николай Грачёв и Максим Рогов. Серебряная награда в компетенции «Электроника» досталась Максиму Давыдову из того же колледжа. А второе место в компетенции «Преподавание в младших классах» заняла студентка Истринского профессионального колледжа – филиала ГГТУ Анна Рожкова.
В республиканском конкурсе около 400 участников из Белоруссии, России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Зимбабве показали мастерство в 50 компетенциях. Конкурсантов оценивали более 400 экспертов – педагогических работников и специалистов предприятий.
Как напомнили в пресс-службе Минобразования Московской области, сегодня в Подмосковье работают 37 колледжей, готовящих специалистов по 175 направлениям подготовки – от инженерных и IT-компетенций до сферы сервиса и образования.
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