Колледжи Подмосковья завоевали четыре награды чемпионата Profskills Belarus

«Одним из главных преимуществ межфасциальных блокад является их способность эффективно уменьшать болевой синдром. Это особенно важно для пациентов, перенесших сложные хирургические вмешательства. Более того, эффективный контроль острой боли сохраняет иммунную систему, как за счет снижения уровня послеоперационного стресса, так и уменьшения необходимости в назначении обезболивающих средств», — сказал Головин.