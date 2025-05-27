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Колледжи Подмосковья завоевали четыре награды чемпионата Profskills Belarus

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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В Минске завершился VI Республиканский конкурс профессионального мастерства Profskills Belarus 2025. Это открытый чемпионат стран-партнёров для конкурсантов из-за рубежа. В составе сборной России в соревнованиях участвовали представители Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Наши студенты достойно представили Россию на международной арене, получив золото и три серебра. Это результат упорной подготовки, командной работы преподавателей и стремления к профессиональному росту. Гордимся каждым участником. Продолжим создавать условия для развития и поддержки талантливой молодёжи», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Как рассказали в министерстве, золото в компетенции «Облицовка плиткой» завоевал студент Сергиево-Посадского колледжа Сергей Данилюк. Серебро в компетенции «Мехатроника» взяли студенты Раменского колледжа Николай Грачёв и Максим Рогов. Серебряная награда в компетенции «Электроника» досталась Максиму Давыдову из того же колледжа. А второе место в компетенции «Преподавание в младших классах» заняла студентка Истринского профессионального колледжа – филиала ГГТУ Анна Рожкова.

В республиканском конкурсе около 400 участников из Белоруссии, России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Зимбабве показали мастерство в 50 компетенциях. Конкурсантов оценивали более 400 экспертов – педагогических работников и специалистов предприятий.

Как напомнили в пресс-службе Минобразования Московской области, сегодня в Подмосковье работают 37 колледжей, готовящих специалистов по 175 направлениям подготовки – от инженерных и IT-компетенций до сферы сервиса и образования.

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В Коломне построили первый в России речной плавучий госпиталь
27 мая 2025, 18:32

Фото: пресс-службе компании «Порт Коломна»

Компания «Порт Коломна» спроектировала и построила первый в России речной плавучий госпиталь. Теплоход медицинского назначения «Святитель Лука» уже спущен на воду, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Ранее речные плавучие госпитали создавались в стране только за счет переоборудования судов. АО «Порт Коломна» создало судно по заказу автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Центр профессиональной патологии».
«Теплоход подмосковного производства позволит обеспечить доступной медицинской помощью жителей удаленных регионов страны. Экипаж плавучего госпиталя будет состоять из 12 человек. Число медперсонала составит 25 специалистов. Госпиталь сможет одновременно принимать до 50 посетителей и обеспечивать автономность плавания по запасам провизии до 30 суток», – рассказали в министерстве.
Перегонять судно от места постройки до места эксплуатации также будет АО «Порт Коломна». Значительная часть маршрута пройдет по Северному морскому пути.

Своё название плавучий госпиталь получил в честь Святителя Луки. Этот российский и советский хирург, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известен благодаря своим трудам по медицине. Его наследие продолжает вдохновлять врачей и медработников по всему миру.

В 1995 году Лука был причислен к лику святых как местночтимый святой в Крыму. А в 2000-м на Архиерейском соборе был прославлен как святой Русской православной церкви.

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В Подмосковье с начала года отремонтировали около 7 тысяч урн
27 мая 2025, 17:56

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Почти 7 тысяч урн отремонтировали в Московской области с начала 2025 года, на них заделали трещины и вмятины, счистили ржавчину и заново покрасили, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего с начала текущего года в регионе было приведено в порядок 6 тысяч 729 урн. Самой большой объём работ пришёлся на округ Балашиха: там отремонтировали 433 урны. На втором месте по этому показателю Раменский округ, где обновили 396 урн. А замыкает топ-3 Пушкинский округ: там починили 352 урны», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что за состоянием урн и других малых архитектурных форм в Московской области следят инспекторы министерства. При обнаружении дефектов они сообщают об этом ответственным службам, чтобы те оперативно привели объект в порядок.

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В областном онкодиспансере ввели новый способ обезболивания после операций
27 мая 2025, 17:50

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Современные методы обезболивания продолжают развиваться, и одним из таких прогрессивных решений стали межфасциальные блокады, которые теперь активно применяются в Московском областном онкологическом диспансере, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.
Этот метод доказал свою эффективность в снижении болевого синдрома у пациентов после хирургических вмешательств, тем самым повышая качество их жизни в восстановительный период.

По словам врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии Александра Головина, суть метода заключается во введении анестетика между фасциями — тонкими соединительнотканными оболочками, окружающими мышцы и другие анатомические структуры.

«Одним из главных преимуществ межфасциальных блокад является их способность эффективно уменьшать болевой синдром. Это особенно важно для пациентов, перенесших сложные хирургические вмешательства. Более того, эффективный контроль острой боли сохраняет иммунную систему, как за счет снижения уровня послеоперационного стресса, так и уменьшения необходимости в назначении обезболивающих средств», — сказал Головин.

В Московском областном онкологическом диспансере межфасциальные блокады вошли в состав комплексной программы лечения и восстановления пациентов после хирургических вмешательств. Врачи диспансера прошли специализированное обучение и освоили современные методики проведения блокад под руководством ведущих анестезиологов.

Внедрение этого метода стало важным шагом в повышении качества послеоперационной помощи. Межфасциальные блокады открывают новые возможности для эффективного контроля боли и ускоренного восстановления, делая процесс реабилитации для пациентов комфортнее. Благодаря таким инновациям медицина становится более чуткой и ориентированной на индивидуальные потребности каждого человека.

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В дачном посёлке Загорянский отремонтируют школу
27 мая 2025, 17:38

Фото: istockphoto.com/hxdbzxy

Капитальный ремонт школы проведут в дачном посёлке Загорянский городского округа Щёлково. Контракт на подряд выставлен на открытые электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать построенное в 1963 году здание школы №21 общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров, а также поставить туда всё необходимое оборудование. Все работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Школа расположена по адресу: округ Щёлково, посёлок Загорянский, улица Свердлова, строение 10.

Начальная цена лота составляет 166 миллионов 667 тысяч 52 рубля 58 копеек. Заявки принимаются до 17 июня.

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ЕГЭ по математике сдали порядка 35 тыс. выпускников Московской области
27 мая 2025, 17:36

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 35 тыс. подмосковных выпускников 11 классов сдали математику в рамках основного периода Единого государственного экзамена. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования региона.
Участие в испытаниях приняли 35 817 человек. 16 875 из них выбрали базовый уровень математики,18 942 – профильный.
«Видим устойчивый интерес к профильной математике. Это говорит о стремлении выпускников поступать в вузы, где нужен высокий уровень математической подготовки – по инженерным, техническим и экономическим направлениям», – прокомментировала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Экзамен прошёл штатно. Для его проведения было открыто 256 пунктов. В организации ЕГЭ участвовали свыше 730 общественных наблюдателей. За ходом сдачи экзамена дистанционно следили 708 онлайн-наблюдателей.

Как уточнили в пресс-службе, участники смогут узнать свои результаты не позднее 9 июня. Для пропустивших экзамен по уважительной причине предусмотрен резервный день – 20 июня. Для тех, кого не устроит результат, существует день пересдачи. Им можно воспользоваться один раз – 4 июля.

Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ пройдёт 30 мая, когда 11-классники сдадут обязательный предмет – русский язык.

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