Коллектив ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка в Дубне получил орден Александра Невского

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
14 февраля министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил коллективу АО «ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка» в лице генерального директора Сергея Богатикова орден Александра Невского.
Указ о награждении коллектива предприятия подписал российский лидер Владимир Путин. Примечательно, что это второй орден в истории конструкторского бюро. Певрое награждение предприятия орденом Октябрьской революции состоялось в 1983 году.
В торжественной церемонии принял участие генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. В рамках визита Алиханов посетил производственные цеха и площадки, где ознакомился с новейшими разработками, а также пообщался с работниками и руководством предприятия.
«Поздравляю коллектив предприятия с получением такой высокой награды! Спасибо вам за неустанную работу и тот важнейший вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, который вы вносите ежедневно!», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.
Читайте также:
Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями улицы Карла Маркса
Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали открыли в Подмосковье
Жителям Подмосковья объяснили, о чём расскажет информационный стенд в МКД
Екатерина Коршунова