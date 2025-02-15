Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали открыли в Подмосковье

Фото: Александра Степанова
Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали (ЮЛА) открыт в ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
«В этом году наша задача — запустить Южно-Лыткаринскую автомагистраль целиком, все 45 км. Сегодня открыли первый участок, который соединит Симферопольское и Расторгуевское шоссе — развязку с 4 съездами и разворотную эстакаду. Таким образом, около 20 тысяч автомобилистов ежедневно будут экономить в пути минимум полчаса. Важно, что проезд здесь останется бесплатным», — сказал губернатор МО Андрей Воробьев.Он добавил, что автомагистраль является самым крупным проектом в текущем году. Воробьев уточнил, что ЮЛА, по сути, дублирует МКАД. Протяженность открытого участка составляет почти три километра, расчетная скорость — 120 км/ч.
«Когда мы запустим ее полностью, перемены почувствуют более 3 миллионов жителей Подмосковья и Москвы», — резюмировал Воробьев.
Ранее сообщалось, какой услугой можно будет воспользоваться на химкинской ветсстанции.
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