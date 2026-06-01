В Ивантеевке проверили ход реконструкции сквера «Журавли»

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Центральный мемориал Ивантеевки — сквер «Журавли» — реконструируют. Ход работ проверили уполномоченный главы Пушкинского округа Нина Ушакова, председатель местного Совета депутатов Артём Садула и его заместитель Николай Михайлин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Участие в проверке также приняли местные молодогвардейцы, члены Общественной палаты и Совета ветеранов округа.

«Мемориал «Журавли» открыли в Ивантеевке осенью 2007 года. В рамках реконструкции здесь обновят дорожное покрытие и мемориальную зону, установят элементы малой архитектуры и фонтан», — говорится в сообщении.
Представители подрядчика рассказали, что работы на самом мемориале завершат к середине лета, а ведущую к нему прогулочную тропу откроют осенью.
