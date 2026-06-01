В Ивантеевке проверили ход реконструкции сквера «Журавли»
Центральный мемориал Ивантеевки — сквер «Журавли» — реконструируют. Ход работ проверили уполномоченный главы Пушкинского округа Нина Ушакова, председатель местного Совета депутатов Артём Садула и его заместитель Николай Михайлин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в проверке также приняли местные молодогвардейцы, члены Общественной палаты и Совета ветеранов округа.
«Мемориал «Журавли» открыли в Ивантеевке осенью 2007 года. В рамках реконструкции здесь обновят дорожное покрытие и мемориальную зону, установят элементы малой архитектуры и фонтан», — говорится в сообщении.Представители подрядчика рассказали, что работы на самом мемориале завершат к середине лета, а ведущую к нему прогулочную тропу откроют осенью.